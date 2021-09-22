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Указ о развитии "Великого камня" призван привлечь якорных инвесторов в индустриальный кластер

"Великий камень" планирует, что к концу года у него будет уже 80 резидентов. Сейчас зарегистрировано 74. 9 новых пришли в этом году. Это компании из Беларуси и Китая. Большинство производителей, которые уже работают в парке, завершили строительство своих инфраструктурных объектов и начали выпускать продукцию - это сказывается на прибыли и объемах экспорта. В этом году на внешних продажах заработали более 40 миллионов долларов. По сравнению с прошлым годом рост объемов на четверть. А выручка вовсе увеличилась в 6 раз.

Импульсом для привлечения новых компаний станут правовые новации по развитию "Великого камня", которые недавно вступили в силу. Дополнительные преференции смогут получить проекты с инвестициями не менее 50 миллионов долларов. Это льготные цены на земельные участки, упрощение таможенного администрирования и другие. Об этом наш корреспондент Светлана Лукьянюк поговорила с главой индустриального парка (видео).

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