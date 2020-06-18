Указ о развитии юго-востока Могилевщины продлили до 2025 года

Указ о развитии юго-востока Могилевщины продлили еще на 5 лет - до 2025 года. Отдачи ожидали большей, особенно в сфере производства и привлечения инвестиций. Но многое удалось закрепить. Например, возможность построить жилье под 1 % на 20 лет или получение арендного молодыми специалистами. Развивается малый бизнес, фермерство, что, в общем, объяснимо. Четыре из семи районов юго-востока аграрные. И, к слову, в этих районах уменьшена налоговая нагрузка для бизнеса. За время действия указа привлечено около 800 миллионов рублей инвестиций в основной капитал, созданы без малого 200 коммерческих организаций, трудоустроено около 16 тыс. человек. Дотационность юго-востока снизилась на 7 % - стали больше зарабатывать, а значит, в бюджетах появились средства на собственные нужды и социальные проекты.



О примере Костюковичского района - Ксения Лебедева. Александр Вячеславович ежедневно объезжает район. Любит, чтобы все было под контролем. Об этом говорят и подчиненные. В пути отмечает, что по итогу 2019 район собрал 19 тыс. тонн зерновых. В этом году план - увеличить число вдвое. Ведь в 90-е эта цифра была 60 000 тонн. А значит, вопрос не в качестве земли, а в технологиях и ответственной работе. Кстати, у руля района председатель пять месяцев.







Сейчас в районе средняя зарплата 876 рублей - это пятая позиция на Могилевщине

Откровенно говорит, что за время первого указа по развитию юго-востока показатели не были достигнуты. Но они выполнимы. Несмотря на это документ оказался хорошим подспорьем. Взять то же жилье: кредиты на строительство под 1 % на 20 лет как для своих, так и для приезжих. Отсюда, видимо, и ежегодный рост заключенных браков. Фермерское хозяйство "Крапивня" специализируется на молоке - продают в переработку. Но вот специалистов, в частности, ветврачей не хватает. Не только здесь, но и в целом на районе.Население района 23 000. 15 000 - в городе. Это беспокоит местных больше всего.

Теперь такими зданиями может распоряжаться райисполком. Если они в списке неиспользуемого или неэффективно используемого имущества и находятся в республиканской собственности. Такое управление прописано в указе по развитию юго-востока Могилевщины до 2025 года. А значит, процесс передачи имущества и работа с заинтересованными будет проходить быстрее.





В Костюковичском районе планируют построить еще одно хозяйство, где будут выращивать 1 000 тонн форели