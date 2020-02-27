Указ Президента № 70: цель - загрузить перерабатывающие предприятия сырьем

Указ Президента "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области" также направлен на закрепление кадров на селе и поддержку молодых специалистов. Так, для последних будет построено новое жилье, а во время обучения в вузах студенты-целевики будут получать вторую стипендию от будущего работодателя.