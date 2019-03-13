Указ Президента о поддержке экспортеров ожидается в самое ближайшее время

Как сообщили в Белорусской торгово-промышленной палате, документ предполагает финансовую помощь компаниям по продвижению белорусской продукции за рубеж. Среди норм указа - компенсация сертификации товаров на международных рынках. Для предприятий это существенные затраты. Оказывать поддержку планируется компаниям негосударственного сектора. Сейчас проходят последние согласования с местными органами власти, которые, как предполагается, и будут финансировать развитие экспорта.





Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Мы говорим прежде всего о европейском рынке, где стоимость сертификации может доходить до 60 тысяч евро. Кроме этого, сама процедура там требует серьезных административных затрат, она сложная. К тому же предполагается компенсация части затрат для участия наших предприятий в отраслевых выставках".







Для национального экспорта наряду с финансовой важна и информационная поддержка