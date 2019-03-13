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Указ Президента о поддержке экспортеров ожидается в самое ближайшее время

Как сообщили в Белорусской торгово-промышленной палате, документ предполагает финансовую помощь компаниям по продвижению белорусской продукции за рубеж. Среди норм указа - компенсация сертификации товаров на международных рынках. Для предприятий это существенные затраты. Оказывать поддержку планируется компаниям негосударственного сектора. Сейчас проходят последние согласования с местными органами власти, которые, как предполагается, и будут финансировать развитие экспорта.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Мы говорим прежде всего о европейском рынке, где стоимость сертификации может доходить до 60 тысяч евро. Кроме этого, сама процедура там требует серьезных административных затрат, она сложная. К тому же предполагается компенсация части затрат для участия наших предприятий в отраслевых выставках".


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Для национального экспорта наряду с финансовой важна и информационная поддержка

БелТПП с Мининформом накануне подписали совместный план освещения этой тематики в СМИ и отметили тех, кто справляется с этой задачей лучше других. Среди награжденных журналистов и команда Агентства теленовостей. У наших коллег из отдела экономических новостей Гран-при конкурса "Развитие экспортного потенциала".

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