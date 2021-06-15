Указ Президента о "Великом камне": упрощение административных процедур и поддержка инновационной деятельности

В первую очередь вводится понятие "субъект инновационной деятельности парка". Это предприятие, которое соответствует философии парка и которому государство предоставляет льготы на 2 года. Это то время, когда можно развиться в полноценный бизнес и перейти в статус резидента парка. Кроме того, вводятся инструменты поддержки, т.е. облегчение финансового бремени. Это популярные институты английского права. Т.е. это не льготы, а возможность структурировать финансы, чтобы стартап выстрелил и был реализован.



Кирилл Коротеев, первый заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка"

