Украина начала закупать белорусские нефтепродукты

В сентябре наша южная соседка рассчитывает получить около 30 000 тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ. Такой шаг вызван сокращением практически вдвое поставок дизеля из России. О готовности удовлетворить запросы украинских партнеров сегодня на профильной конференции в Минске заявил концерн "Белнефтехим".



Также стало известно, что Беларусь восстановила объемы транспортировки нефти по всем транзитным направлениям. В сентябре удалось выйти на пять миллионов тонн сырья, как это было до ЧП с поставками грязной нефти из России. Но речь лишь о среднемесячных объемах - восстановить годовые значения не удастся. Недопрокачка по итогам года составит не менее шести миллионов тонн. Для компенсации потерь Беларусь вынуждена повышать тарифы на транспортировку углеводородов. С 1 сентября они выросли примерно на 4 %. Очередное повышение запланировано на февраль.

