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Украина начала закупать белорусские нефтепродукты
В сентябре наша южная соседка рассчитывает получить около 30 000 тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ. Такой шаг вызван сокращением практически вдвое поставок дизеля из России. О готовности удовлетворить запросы украинских партнеров сегодня на профильной конференции в Минске заявил концерн "Белнефтехим".
Тарифы на транспортировку нефти повысятся в феврале
Также стало известно, что Беларусь восстановила объемы транспортировки нефти по всем транзитным направлениям. В сентябре удалось выйти на пять миллионов тонн сырья, как это было до ЧП с поставками грязной нефти из России. Но речь лишь о среднемесячных объемах - восстановить годовые значения не удастся. Недопрокачка по итогам года составит не менее шести миллионов тонн. Для компенсации потерь Беларусь вынуждена повышать тарифы на транспортировку углеводородов. С 1 сентября они выросли примерно на 4 %. Очередное повышение запланировано на февраль.
Напомним, стабильная работа отрасли нарушилась в апреле: поставки грязной нефти из России привели к снижению загрузки белорусских НПЗ, выходу из строя оборудования, приостановке транзита в Европу. Оценка ущерба продолжается. Чтобы полностью возместить потери от сокращения транзита российской нефти, тариф на транспортировку нужно повышать на 21 %, отметил белорусский оператор нефтепровода "Дружба".
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