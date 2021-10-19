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Украина заинтересовалась куриными яйцами белорусского производства

Вслед за молочной продукцией украинский рынок заинтересовался куриными яйцами белорусского производства. То, что хрупкий товар привлек внимание, неудивительно - свои птицефабрики в Украине сократили производство яиц с начала года на четверть. На фоне дороговизны зерна предприятия либо резко сокращают поголовье кур, либо вообще закрываются. В итоге Украина впервые за годы независимости импортирует яйца из Беларуси,сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на Союз птицеводов страны.

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