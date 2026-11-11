Украшение или сбережение? Как белорусы используют драгметаллы и ювелирные изделия

Ювелирная отрасль Республики Беларусь представляет собой динамично развивающийся сектор экономики, в котором сочетается государственное регулирование и частная инициатива.

С точки зрения закона Республики Беларусь от 21 июня 2002 г. № 110-З "О драгоценных металлах и драгоценных камнях деятельность связана с драгоценными металлами и камнями, охватывающими не только изготовление ювелирного изделия, его реализацию, но и добычу драгоценных, переработку, использование и оборот драгметаллов.

"Вся деятельность, связанная с драгоценными металлами, - лицензируемый вид деятельности. На сегодняшний день в Беларуси право на производство ювелирных изделий имеют 34 лицензиата, а на реализацию ювелирных изделий - порядка 111 лицензиатов", - поделился данными заместитель министра финансов Беларуси Александр Судник в ток-шоу "Экономическая среда".

Александр Судник

С 1 января 2026 года в Беларуси введена обязательная маркировка товаров данной категории. Этому предшествовала большая плодотворная работа и диалоговые площадки с бизнесом, благодаря чему удалось нивелировать возможные негативные риски, которые могли бы возникнуть в результате перехода на новые правила.

Факт За 10 месяцев 2026 года промаркировано около 1,9 млн ювелирных изделий. Из них порядка 75 % уже выведено из оборота - приобретено населением.

К слову, драгоценности выступают не только в качестве украшения, но и инструментом сохранения и приумножения личного капитала.

"Не берусь советовать, потому что у каждого человека свои предпочтения, но отмечу, что мерные слитки традиционно выступают у населения инструментом сбережения. Когда есть колебания на валютном и на финансовом рынках, спрос на мерные слитки значительно растет", - констатировал Александр Судник.

Мерные слитки - универсальный сберегательный инструмент, а что насчет ювелирных изделий? Заместитель генерального директора по производству ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ" Юрий Дедов отметил, что это в любом случае не будут потерянные деньги, ведь практически во всех изделиях есть драгоценные вставки, которые также несут ценность.

Главное фото: magnific.com