Уникальное производство покровного грунта запустили в Беларуси. Отечественная разработка принесет колоссальную пользу предприятиям по выращиванию шампиньонов.

До этого белорусские фабрики зависели от западных поставщиков сырья. Теперь у нас есть свой грунт, который не уступает по качеству импортному. Площадку запустили на предприятии "Березовское" Ивацевичского района. Там уже много лет занимаются добычей и переработкой торфа, а именно он - основной компонент покровного грунта.

Тонкости технологии и состав - коммерческая тайна. Но для нашей съемочной группы сделали исключение и показали новое для Беларуси производство. Репортаж - Марии Тройнич.

Грибные места

Месторождение "Стубла" - одно из крупнейших залежей торфа в Беларуси. Здесь на глубине до 3-х метров добывают ценнейшее полезное ископаемое. Наша страна занимает третье место в мире по торфодобыче. Но еще недавно у нас не производили покровный грунт для выращивания грибов. Главный компонент которого - торф. Сырье привозили из Польши и Голландии. Введение санкций могло обернуться катастрофой для небольших фермерских хозяйств. Ведь без специального грунта вырастить грибы невозможно. Решение стали искать на уровне правительства. По поручению Совета министров и Министерства энергетики в Ивацевичском районе начали разрабатывать уникальное для страны производство.

Исходя из тех опытных производств, которые мы делали, мы понимали, что за рецептура необходима под структуру и состав торфа с нашего месторождения. И уже, соответственно, под эту рецептуру планировалась и изготавливалась сама линия по производству покровного материала. Геннадий Демидович, заместитель генерального директора УП "Брестоблгаз"

Производство покровного грунта на предприятии "Березовское" запустили в конце прошлого года. На небольшой производственной площадке задействовано всего пять человек. Но отдача для экономики страны - колоссальная. Теперь у нас есть своя разработка с уникальными свойствами.

Технология производства - несложная: торф просто смешивают с определенными компонентами. Самое главное - рецептура, это коммерческая тайна. Поэтому нашей съемочной группе разрешили снимать не все.

Своя технология и у добычи грунта для шампиньонов. Впервые в стране торф начали получать экскаваторным способом.

Разработана технология добычи экскаваторным способом, закуплена соответствующая болотная техника. Сама технология добычи экскаваторным способом позволяет нам сохранить природную влажность и те природные компоненты, которые необходимы для производства покровного материала. Михаил Павлюкович, главный инженер ТПУ "Березовское"

Предприятие "Березовское" запустили еще в восьмидесятых: здесь и сегодня делают торфобрикет, но уже по современным технологиям. Только за последние три года сюда инвестировали почти 15 миллионов рублей. Сегодня процесс автоматизирован и отлажен с идеальной точностью.

Входная влажность сырья, температура в печах, в топках - все это контролируется в автоматическом режиме. Все изменения сразу в цифрах видны. Владимир Голуб, директор ТПУ "Березовское"

Для отрасли проект по выпуску покровного грунта стал прорывным. В год здесь планируют выпускать до 20 тысяч тонн материала. Этого хватит, чтобы закрыть весь внутренний рынок. Но могут и больше: мощность площадки составляет 40 тысяч тонн. Это позволит отправлять товар на экспорт: и российский рынок уже заинтересован.

В одной из самых больших шампиньоновых фабрик в стране 24 камеры выращивания, влажный микроклимат и урожай круглый год. Инвестпроект в Щучине реализовала частная компания в 2018 году. Сегодня это экспортоориентированное производство, на котором трудятся более 200 человек. Все процессы полностью автоматизированы, ручной труд - только на этапе сбора урожая.

Задача моя состоит в том, чтобы собирать грибы качественно. Мы их калибруем, чтобы были чистые, ровненькие. За смену я собираю где-то приблизительно 200-300 килограммов. Тереза Мисюк, грибовод

Выращивание шампиньонов - отработанная годами технология. Гриб на 90 % состоит из жидкости. В первые дни загрузки камеры на один квадратный метр выливают до 30 литров воды. Чем больше влажность, тем быстрее растет гриб. За сутки он увеличивается ровно в два раза. Правда, главная составляющая высоких урожаев - это качественный компост, который состоит из множества компонентов и питательных веществ.

Еще год назад мы это все закупали в Европе. Но в связи с логистическими проблемами, мы работаем сегодня полностью на белорусском сырье. И я хочу уверить, что качество ничем не отличается, мы по-прежнему получаем прекрасный белоснежный, крепкий и качественный гриб. Константин Куц, главный технолог предприятия

Главный технолог Константин Куц на фабрике с момента открытия. За пять лет изучил все тонкости грибоводства. Говорит, чтобы завоевать рынок, нужно производить экологически чистый продукт.

Наш продукт на самом деле экологически чистый, качественный… Можно подтвердить тем, что грибок можно прямо в сыром виде кушать и ничего не будет. Потому что этот продукт на самом деле просто безупречно экологически чистый. Константин Куц, главный технолог предприятия