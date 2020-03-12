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Упрощаются требования к ведению бизнеса в сферах общепита и бытового обслуживания
Депутаты готовят к первому чтению проект об изменении закона о государственном регулировании торговли и общественного питания. Речь идет о переходе на уведомительный принцип начала деятельности независимо от включения сведений в реестры и регистры. Планируется, что торговые точки и общепит смогут сами определять режим работы. Исключение сделано для кафе, ресторанов и магазинов, которые будут открыты после 23 часов и до 7 утра. По словам депутатов, изменения затронут и нормы, которые касаются размещения автомагазинов.Разработчикзаконопроекта - Министерство антимонопольного регулирования и торговли, в процессе разработки документа специалисты ведомства изучили опыт 27 стран.
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