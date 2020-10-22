ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Упрощенку в Минске применяют 64,5 % предпринимателей

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все