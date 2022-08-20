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Урбан: В последние годы рапс - основная масличная культура
Про развитие семеноводства в Беларуси рассказали сотрудники НПЦ НАН Беларуси по земледелию телеканалу "Беларусь 1".
Импортозамещение
Традиционно мы балансируем весь концентрированный корм. Стоит план получить более 9 тонн зерна. Это 70 %. Идет на разные цели. Это зерно необходимо сбалансировать по питательности для того, чтобы повысить белок. У нас белка ежегодно не хватает где-то порядка 300-400 тысяч тонн. Эту проблемы мы пытаемся решить несколькими путями. Первое - то, что у нас очень хорошо развита селекция рапса. В последние годы рапс - это основная масленичная культура, это тоже белковая культура. За счет посева рапса, за счет увеличения урожайности, а у нас рапс занимает около 450 тысяч гектаров, планируется расширить до 500 тысяч, но за счет того, что мы работали по повышению урожайности озимого рапса, реально можно повысить урожайность до 1 миллиона тонн. Второе направление - это многолетние травы. По 24 видам созданы сорта из злаковых трав многолетних и бобовых высокобелковых трав.
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Фото:pexels.com
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