Урожай-2026: в Могилевском районе чествовали 13 лучших мехотрядов

31 августа в Могилевском районе чествовали 13 лучших механизированных отрядов. В их составе наравне с аграриями трудились спасатели и правоохранители. Каждый из экипажей преодолел рубеж в тысячу тонн, а вместе они намолотили более 26 тыс. тонн урожая.

Лучшим труженикам вручили грамоты и подарки. Для кого-то это первый опыт участия в уборочной кампании.

Михаил Миколуцкий, начальник Могилевского областного управления МЧС Беларуси:

"Всего 18 человек наших работников, которые осуществляли деятельность сначала из южных регионов - Глусский, Осиповичский районы, затем была оказана помощь двум районам восточнее - Мстиславский и Горецкий. Необходимо отметить, что наши работники очень весомый вклад сделали в продовольственную безопасность страны. Всего механизированным отрядом 18 человек было убрано более 13 тыс. т зерновых культур".

Этим летом в Могилевской области работало 17 специализированных звеньев. Механизированные отряды ежегодно оказывают помощь аграриям.