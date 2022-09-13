Урожай - 2022: как в Беларуси на зиму формируют запасы с полей и садов?

Полностью обеспечить внутренний рынок картофелем, овощами, яблоками, чтобы каждый белорус в межсезонье смог купить отечественную продукцию. Такая задача стоит перед нашими аграриями. На полях продолжается уборка картофеля и овощей. Урожай, благодаря грамотному подходу, получаем достойный. И теперь стратегическая задача - его сохранить. Весомую часть заложат в хранилища, также из плодоовощной продукции изготовят соленья, соки, замороженные полуфабрикаты. Марина Романовская продолжит.

Аграриям помогают учащиеся колледжей

Милана - будущий парикмахер. Но сейчас вместе с одногруппниками осваивает не основы колористики, а работу в полях. Учащиеся колледжа помогают хозяйству в уборке моркови. Рекорд передовиков - 70-80 ведер в день. Удается заработать не только на карманные расходы.

Нас привозят сюда на автобусе. Я с сельским хозяйством вообще не была связана.

Чем больше ведер, тем больше заработаю. Мотоцикл куплю.

Технологическая дисциплина на полях

В "Ольговском" не жалуются на капризы погоды: если соблюдать агрономические сроки и культуру земледелия - будет результат. Этот сезон - очередное тому подтверждение.

Белорусские аграрии вырастили достойный урожай овощей. Сейчас в хозяйствах севера страны активно идет уборка моркови. Под эту культуру выделено около 100 гектаров. Ставку делают на сорта, проверенные временем и выбором покупателей.





Формирование стабфондов

Чтобы в межсезонье не возникало проблем на внутреннем рынке, наши хранилища должны быть заполнены, а люди могли спокойно покупать отечественную продукцию. Свои картофель, яблоки и овощи. Такую задачу ставит глава государства.Поэтому в нынешнем сезоне объемы стабфондов увеличат в среднем на 35 %. Сформируют большой запас не только продукции с полей, но и из белорусских садов.

Татьяна Гуменюк, замначальника управления по производству картофеля и плодоовощной продукции Минсельхозпрода Беларуси: Мы рассчитываем получить картофеля, овощей и плодов выше уровня 2021 года. Так, валовое производство картофеля оценивается на уровне 936 тыс. тонн - это 106 % к уровню 2021 года. Овощей - 560,6 тыс. тонн - это 103 % и 184 тыс. тонн плодов и ягод, из которых 172 тыс. - яблоки. Данных объемов продукции достаточно для обеспечения внутреннего рынка и формирования стабфондов. Студенты

Уборка, хранение и переработка овощей

Чтобы урожай сохранил вкусовые качества как можно дольше, в секциях строго следят за микроклиматом. В филиале "Тепличный" уже давно убрали лук и свеклу. Сейчас в хранилищах сортируют морковь. Вот такая идеальная поступает на прилавки. Овощи не товарного вида отправляют в переработку - на линию шоковой заморозки и консервный участок.

Евгения Машагирова, специалист по связям с общественностью филиала "Тепличный" РУП "Витебскэнерго": Каждый отвечает за свое. Но когда у нас есть общая задача - собрать тот же урожай, мы все вместе это делаем. И никто не боится этой работы. Это наш урожай, нашего предприятия, поэтому стараемся, убираем. Студенты

Дарья Давыдова, мастер консервного участка филиала "Тепличный" РУП "Витебскэнерго": У нас морковь идет на консервацию, свекла тоже. А также мы делаем соки из томатов, аналогов которым нет. Студенты

Сезон сельскохозяйственных ярмарок

Вместе с сентябрьскими дождями в Беларуси стартует и сезон сельскохозяйственных ярмарок. На прилавках - только качественная продукция, которую в нашей стране уже давно научились выращивать благодаря опыту, инновационным подходам и технологической дисциплине.



