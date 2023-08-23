Урожай 2023: на финише уборочной большинство хозяйств Беларуси, на юге страны приступил к уборке кукурузы.

На финише уборочной большинство хозяйств. На юге страны уже приступили к уборке кукурузы. О тружениках полей и видах на урожай расскажет Андрей Ястребов.

Почти четверть века в сельском хозяйстве, и каждый год - на уборке хлеба, рассказывает Андрей Ковальчук. И это в свои-то 38. Просто начинал еще будучи школьником в помощниках комбайнера. Запомнится, говорит, и этот сезон. Во-первых, новый комбайн получил. Да и миссия особая - приехал из Осиповичей вместе с коллегами Горецкому району помогать. Есть такая традиция у хлеборобов.





Надо помочь северным районам. Все-таки хлеб убираем. Хорошо, можно сказать, поселили в домик, нас три экипажа ехало. Кормят - завтрак, обед, ужин - все, как положено. Пока, вот, погода, надо стараться убирать. Андрей Ковальчук,механизатор ООО "БНБК-агро Осиповичи"

Хочу высказать особую благодарность руководству области, что предоставлены дополнительно шесть комбайнов для того, чтобы осуществили уборку зерновых в более сжатые сроки, учитывая, что регион северный и погода преподносит сюрпризы. Мы находимся на финишной прямой, уложимся в сроки. Андрей Саланинка, первый зампредседателя Горецкого райисполкома

Сейчас за урожай уже можно не переживать - с хлебом будем - рассказывает и комбайнер со стажем Михаил Моховиков из "Коптевской Нивы". Осталось всего несколько полей обработать.

Еще одна особенность - зерновой клин в хозяйстве - свыше 1600 га. И 95 % из них - под озимой пшеницей. Кстати, белорусские сорта - третий год приносят отменные урожаи, а значит, и доход в копилку сельхозпредприятия.





Заканчиваем уборку, это последний участок озимой пшеницы. Урожайностью, уборкой я доволен. 44 ц/га - это на два центнера выше прошлого года. Госзаказ давно выполнили. Вся пшеница пошла третьим классом. Отметим, что в этом году клейковина очень высокая - 28-29. Михаил Сидоренко, директор ОАО "Коптевская нива"

Но расслабляться аграриям некогда. Уже в разгаре посевная. Да и корма созрели. Богатая минералами, углеводами, витаминами, ценный корм для животноводства - кукуруза! Настало время уборки и этой культуры.

Для Ивана Цекало из сельхозпредприятия "Видомлянское" это уже 15-й сезон. Зерновые колосовые уже в закромах, теперь за кукурузу взялись. На силос, рассказывает механизатор, эту культуру молотить проще. Ведь скорость комбайна выше - почти 7 километров в час.

В полях шумят комбайны уже второй день. Планы немалые - обработать свыше тысячи гектаров.

В прошлом сезоне 34 тысячи тонн кукурузы на силос заложили в хозяйстве. При урожайности в 350 центнеров с гектара. В этом - больше. Первые поля уже плюсуют до 100 центнеров.

Уверен, что 35 тысяч тонн заготовим в этом году кукурузного силоса. Возможно, больше, но лучше подстраховаться, чем сказать сразу 40. Дай бог, может и 40 будет. Это зависит от погодных условий. Пока очень жарко. Поэтому мы начали уборку раньше, чем в прошлом году, чтобы она не высохла очень сильно. Михаил Страпко, директор ОАО "Видомлянское"