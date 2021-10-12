Урожай картофеля в 600 центнеров с гектара получают в хозяйстве "Восход"

Собрать урожай и обеспечить продовольственную безопасность. Аграрии центрального района теперь активно заготавливают картофель. Обработано более 80 процентов площадей. Так, в хозяйстве "Восток" Минского района второй хлеб дает 600 центнеров с гектара. С полей урожай отправляют на сортировку: очищать клубни помогает автоматизированный конвейер, после чего картофель поступает в камеру хранения. Ежедневно туда закладывают около 400 тонн.