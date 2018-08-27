Ускорить сертификацию для поставок мяса птицы в ЕС - главная тема встречи еврокомиссара в Доме правительства

Продовольственная безопасность, развитие агропромышленного комплекса, качество и открытость рынков для продвижения белорусских продуктов питания на территорию Евросоюза и транзит через нее. Об этом сегодня говорили на встрече в правительстве вице-премьер Михаил Русый и еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, который курирует эти вопросы.

Беларусь заинтересована ускорить сертификацию птицефабрик, чтобы поставлять мясо птицы в ЕС. Инспекторы из Европы уже были на пяти наших предприятиях, которые претендуют на получение разрешений. Кроме того, мы рассчитываем и на расширение перечня продукции по ввозу в ЕС, что увеличит взаимный экспорт и товарооборот.

"Ряд вопросов у нас остается нерешенным. Я полагаю, что сегодняшняя встреча позволит достичь конкретных результатов и как следствие - обеспечит рост экспорта в обоих направлениях: белорусских товаров и европейских товаров, рост взаимного товарооборота, что весьма существенно отразится на наших отношениях".