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Ускорить сертификацию для поставок мяса птицы в ЕС - главная тема встречи еврокомиссара в Доме правительства
Продовольственная безопасность, развитие агропромышленного комплекса, качество и открытость рынков для продвижения белорусских продуктов питания на территорию Евросоюза и транзит через нее. Об этом сегодня говорили на встрече в правительстве вице-премьер Михаил Русый и еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, который курирует эти вопросы.
Беларусь заинтересована ускорить сертификацию птицефабрик, чтобы поставлять мясо птицы в ЕС. Инспекторы из Европы уже были на пяти наших предприятиях, которые претендуют на получение разрешений. Кроме того, мы рассчитываем и на расширение перечня продукции по ввозу в ЕС, что увеличит взаимный экспорт и товарооборот.
"Ряд вопросов у нас остается нерешенным. Я полагаю, что сегодняшняя встреча позволит достичь конкретных результатов и как следствие - обеспечит рост экспорта в обоих направлениях: белорусских товаров и европейских товаров, рост взаимного товарооборота, что весьма существенно отразится на наших отношениях".
Еврокомиссар подчеркнул дальнейшую готовность сотрудничать с белорусскими властями и обмениваться информацией по вопросам ветеринарного надзора, контроля и диагностике заболеваемости.
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