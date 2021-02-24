Установлен предельно допустимый рост стоимости социально значимых товаров

Гарантия справедливых цен на продовольствие и лекарства. Правительство установило предельно допустимый рост стоимости социально значимых товаров. В перечне 62 позиции продуктов. Среди них крупы, хлеб, мясо, молочка, некоторые фрукты и овощи, ряд непродовольственных товаров, а также полсотни медицинских препаратов. С марта изменение цен на них не должно превышать 0,2 % к той, что сложилась на последний день предыдущего месяца.



Повышение сверх установленного предела может быть только по согласованию со специальной комиссией при Совмине.