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Установлен предельно допустимый рост стоимости социально значимых товаров

Гарантия справедливых цен на продовольствие и лекарства. Правительство установило предельно допустимый рост стоимости социально значимых товаров. В перечне 62 позиции продуктов. Среди них крупы, хлеб, мясо, молочка, некоторые фрукты и овощи, ряд непродовольственных товаров, а также полсотни медицинских препаратов. С марта изменение цен на них не должно превышать 0,2 % к той, что сложилась на последний день предыдущего месяца.

Повышение сверх установленного предела может быть только по согласованию со специальной комиссией при Совмине.

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