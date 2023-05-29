Устойчивость финансовой системы и перспектива цифрового рубля - Лукашенко провел встречу с председателем Центробанка России

Работа в условиях санкций, взаимодействие в банковском секторе и финансовой сфере по линии Союзного государства.Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Президент Беларуси сегодня обсудил с председателем Центробанка России Эльвирой Набиуллиной. Банковские системы двух стран, несмотря на санкционное давление, показали и продолжают демонстрировать устойчивость. Оперативно предпринимается ряд защитных мер. Взаимные расчеты переведены в национальные валюты. Несмотря на разговоры о единой валюте в Союзном государстве, этот процесс Александр Лукашенко назвал вопросом "не сегодняшнего дня".

"Хотел бы кое-чему подучиться, задать ряд вопросов, которые сегодня на устах у многих глав государств. Вы видите это в наших выступлениях. Наверное, мы многое говорим, но если и понимаем кое-что (типа резервная валюта и так далее), но не совсем понимаем, когда это будет и как это будет развиваться. Поэтому такие вопросы меня больше всего интересуют. Ваша точка зрения, точка зрения ваших специалистов",- сказал Президент.

"То, что у нас работает Межбанковский валютный совет (Центрального банка России и Национального банка Беларуси. - прим.), тут вопросов нет. Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с Президентом России",- заявил Александр Лукашенко.

Вместе с тем глава государства заметил, что "некоторые патриотично настроенные люди в России и Беларуси часто поднимают этот вопрос"."Я хотел бы услышать также вашу точку зрения на сегодняшний день. Ту давнюю точку зрения я хорошо знаю, - сказал он. - Что касается валютного совета, спасибо вам большое.Вы общепризнанная фигура. Даже наши враги признают, что Эльвира Набиуллина очень быстро разобралась с вопросами экономики в России и валютными проблемами, особенно в условиях санкций. Это я почти процитировал наших врагов. Поэтому я бы просил вас также остановиться на вопросе - много об этом говорят - цифрового рубля. Что это такое, как будем двигаться в этом направлении. Но самое главное для меня - это все-таки резервная валюта", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что сейчас происходит дедолларизация международной экономики. В этой связи он поинтересовался мнением главы Центробанка, насколько глубоко зашел этот процесс."Естественно, что появятся новые резервные валюты. Я все время своих коллег подталкиваю, что надо бежать, бежать, бежать сейчас, чтобы не отстать. Вот здесь можно бежать или все-таки это долгий процесс?"- уточнил Президент.