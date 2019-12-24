Утвержден бюджет Минска на 2020 год

Бюджет столицы на будущий год утвердили в мэрии. В инвестиционной программе Минска почти 400 объектов, среди которых такие масштабные проекты, как строительство третьей линии метро. Об этом сегодня рассказали на сессии Минского горсовета депутатов, в которой приняла участие и Наталья Кочанова. Председатель верхней палаты парламента в частности заострила внимание на решении проблемы долгостроев. В Минске в следующем году из социально значимых объектов с привлечением бюджета возведут несколько поликлиник, детских садов и пожарных депо.



