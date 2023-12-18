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Утвержден бюджет Союзного государства на 2024 год - он составит 6,97 млрд российских рублей
6,97 млрд российских рублей - такой бюджет Союзного государства на 2024 год утвержден на Парламентском собрании России и Беларуси, которое прошло в Москве 18 декабря. Он вырос на 38 % и пойдет на финансирование 5 программ и 37 мероприятий Союзного государства. Это касается военного сотрудничества, приграничной безопасности, совместных разработок в сельском хозяйстве, медицине и космосе. Как отметили парламентарии, этот год, несмотря на сильнейшее санкционное давление и торговые войны, только сплотил наши страны и принес экономический рост. По итогам этого года товарооборот Союзного государства достиг почти 40 млрд долларов.
Это серьезный показатель. И вы знаете, та главная цель, которую ставили США, коллективный Запад, - измотать, ослабить Россию и Беларусь - не увенчалась успехом, она провалена. У нас очень большие результаты и серьезные возможности наращивать наше сотрудничество в следующем году. У нас впереди очень важные электоральные кампании, и наши противники будут стараться дестабилизировать ситуацию в наших странах, дискредитировать саму идею союзного строительства, поэтому мы сейчас должны очень активно работать не только в двустороннем формате, но и в том числе и на международных площадках.
"Используя формат Союзного государства, у нас есть все возможности для того, чтобы мы нарастили взаимовыгодное сотрудничество. Мы должны сделать все для того, чтобы законодательно обеспечить принятые решения. Мы должны еще больше сплотиться, работать со своей стороны более эффективно для того, чтобы противодействовать недружественной политике со стороны европейских государств, США, которые делают все, чтобы задушить наши страны, не дать нашим народам самим принимать решения о своем будущем", - подчеркнул председатель Госдумы России, председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин.
Как отметили участники заседания, те страны, которые ввели против нас санкции, получили по заслугам. Им все вернулось бумерангом. Для сравнения, по итогам 2023 года ВВП России составил порядка 3,5 % , Беларуси - 3,8 %. В то время как рост экономики Евросоюза вырос всего на 0,3 %. А США потеряли доминирующее положение самой крупной экономики мира.
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