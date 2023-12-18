Утвержден бюджет Союзного государства на 2024 год - он составит 6,97 млрд российских рублей

Это серьезный показатель. И вы знаете, та главная цель, которую ставили США, коллективный Запад, - измотать, ослабить Россию и Беларусь - не увенчалась успехом, она провалена. У нас очень большие результаты и серьезные возможности наращивать наше сотрудничество в следующем году. У нас впереди очень важные электоральные кампании, и наши противники будут стараться дестабилизировать ситуацию в наших странах, дискредитировать саму идею союзного строительства, поэтому мы сейчас должны очень активно работать не только в двустороннем формате, но и в том числе и на международных площадках.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси