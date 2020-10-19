Увеличение экспортного потенциала белорусской продукции

Экспорт белорусской молочной продукции к 2030 году может приблизиться к 4 миллиардам долларов. Это сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства Алексей Богданов. За последние 5 лет поставки из Беларуси выросли на треть. Молочную продукцию можно приобрести в 58 странах. Растут поставки и в страны СНГ. Наиболее активная торговля идет с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Азербайджаном.

Побить прошлогодние показатели обещает и экспорт белорусского хлеба. Такой информацией поделился замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Хлебопечение - мощная отрасль. Ее развитие - дело не только престижа, но и продовольственной безопасности. Нам удалось сохранить лучшие традиции и еще приумножить. В 90-е выпускали лишь несколько наименований хлеба, нас называли зоной рискованного земледелия. А сегодня мы выращиваем столько зерна, что на собственном каравае можем зарабатывать валюту.