Сразу несколько перспективных проектов стартовали в Могилевской области

Увеличение объемов производства, расширение географии экспорта. Тактика белорусских предприятий - к минимуму свести влияние мировой экономики. За счет поиска новых партнеров, выпуска инновационной продукции и постоянной модернизации. Сразу несколько перспективных проектов стартовали и в Могилевской области. Андрей Ястребов подробней.

Увеличение объемов производства

Более восьми тысяч тонн продукции в год. Модернизация на Бобруйском заводе растительных масел позволила производству выйти на совершенно новый уровень. Работать в три смены. Выросли и в экспортном плане, увеличив поставки в европейские страны и Израиль. Объемы производства умножились втрое.

Именно такую тактику взяли на вооружение многие предприятия. Обновление оборудования - то, на чем производят продукцию с лейблом "Сделано в Беларуси".

Модернизация производств

Оператор лазерных установок Алексей Боголюбцев испытывает новый станок, а их, кстати, установили на Могилевтрансмаше сразу четыре. Качество и скорость, говорит, выше. А это так важно, когда полон портфель контрактов. За год завод собрал 3,5 тысячи единиц техники. Самосвалы, прицепы, автомобильные краны - свыше 60 моделей. Новые уже оценили покупатели за рубежом. После модернизации процессом сварки будут управлять роботы. Два уже в деле. До конца года их установят с десяток.









Инновации в производстве

Эта разработка - итог производственного тандема заводов "Зенит" и "Могилевлифтмаш". В кабины подъемных конструкций планируют установить ультрафиолетовые светодиоды. Когда нет пассажиров, автоматика очистит воздух. Ноу-хау в стадии регистрации. Опять же плюс в копилку экспорта.

Масштабные планы и на производство парковочных систем. А также освоить выпуск эскалаторов для метрополитена.

Увеличение экспортного потенциала - приоритет

На уровне страны было принято колоссальное, а как показывает практика, верное решение. Мы не остановили наше промышленное производство. И это позволило уже в этом году в период активного роста и в период востребованности продукции нам существенно наращивать и экспортные поставки, и поставки внутри страны. К слову, темп роста экспорта Могилевской области превысил 130 %. Руслан Страхар, зампредседателя Могилевского облисполкома

Свои бонусы и от инвестиций частного капитала. За год они позволили укрепить экономику - например, только Могилевского района на 340 млн. рублей. Так в агрогородке Вейно организовали производство кондитерских изделий. Заработала линия сладких напитков.