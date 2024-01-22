Увеличение товарооборота, поставки спецтехники и создание беспилотников - перспективы сотрудничества Беларуси с Томской областью

Направления, которые мы сегодня определили в качестве базовых, - это беспилотная авиация и микроэлектроника. В идеале выйти на некую среднесрочную программу, чтобы мы не дублировали друг друга, а те наработки, которые есть в РБ и Томской области, соединили, в том числе в рамках разработки и реализации проекта Союзного государства.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России