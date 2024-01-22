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Увеличение товарооборота, поставки спецтехники и создание беспилотников - перспективы сотрудничества Беларуси с Томской областью

Беларусь продолжает наращивать сотрудничество с российскими регионами.

Так, с Томской областью планируем увеличить товарооборот в два раза. Одна из тем сотрудничества - беспилотная авиация. В этом году в Томске начнется создание научного и производственного центра по серийному выпуску беспилотников. Уже выделены средства из федерального бюджета. Проектом заинтересовались и белорусские разработчики.

Направления, которые мы сегодня определили в качестве базовых, - это беспилотная авиация и микроэлектроника. В идеале выйти на некую среднесрочную программу, чтобы мы не дублировали друг друга, а те наработки, которые есть в РБ и Томской области, соединили, в том числе в рамках разработки и реализации проекта Союзного государства.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России
Вот мы мощны наукой и мощна наука Беларуси. Эти два направления в таком серьезном подходе ранее не определялись. И в науке я точно могу сказать - мы правильно двигаемся, мы достигнем определенных результатов и технологического суверенитета, кадрового суверенитета, который важен для обоих государств.
Владимир Мазур, губернатор Томской области России

Кроме того, Беларусь будет поставлять в Томскую область спецтехнику. В регионе планируют открыть дилерские центры по продаже и техническому обслуживанию наших тракторов, грузовиков и комбайнов. Также наши компании будут участвовать в тендере на поставки пассажирской техники. В Томске сейчас идет большая программа по обновлению городского транспорта.

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