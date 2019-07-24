Узбекистан рассчитывает на преодоление миллиардного барьера во взаимной торговле с Беларусью уже в ближайшие годы. Подспорьем тому - огромный потенциал двустороннего взаимодействия, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в нашей стране Насирджан Юсупов. Известна дата первого официального визита в Минск Президента Узбекистана Шавката Мерзиеева. Он состоится с 31 июля по 1 августа. А предшествовать ему будет Форум регионов Беларуси и Узбекистана в Минске 29-30 июля. По итогам Форума регионов ожидается подписание ряда межрегиональных соглашений, а также профильных контрактов. Особые надежды Ташкент возлагает на сотрудничество в IT-сфере, в которой Беларусь достигла признанных успехов.



