Узбекско-белорусский женский бизнес-форум стартует в Ташкенте

От бизнес-идей в промышленности и медицине до проектов в культуре и образовании. К подписанию на Втором узбекско-белорусском женском бизнес-форуме, который сегодня стартует в Ташкенте, готовится ряд дорожных карт, соглашений и контрактов.

Так, белорусские медики намерены представить узбекским партнерам инновации, которыми по праву гордится Беларусь. В частности, ведущий онкоцентр страны расскажет о передовом белорусском опыте в лечении лимфом. Речь об уничтожении злокачественных клеток опухоли с минимальными побочными эффектами, что обеспечивает максимальные шансы на выживание. К слову, для иностранных граждан эти технологии доступны в 10 раз дешевле, чем в западных странах.

После Первого белорусско-узбекского форума группа врачей из Ташкента побывала на мастер-классах в белорусских клиниках, состоялись также обучающие семинары. Обмен опытом и стажировками - один из моментов новых переговоров.