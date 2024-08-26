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Узбекско-белорусский женский бизнес-форум стартует в Ташкенте
От бизнес-идей в промышленности и медицине до проектов в культуре и образовании. К подписанию на Втором узбекско-белорусском женском бизнес-форуме, который сегодня стартует в Ташкенте, готовится ряд дорожных карт, соглашений и контрактов.
Так, белорусские медики намерены представить узбекским партнерам инновации, которыми по праву гордится Беларусь. В частности, ведущий онкоцентр страны расскажет о передовом белорусском опыте в лечении лимфом. Речь об уничтожении злокачественных клеток опухоли с минимальными побочными эффектами, что обеспечивает максимальные шансы на выживание. К слову, для иностранных граждан эти технологии доступны в 10 раз дешевле, чем в западных странах.
После Первого белорусско-узбекского форума группа врачей из Ташкента побывала на мастер-классах в белорусских клиниках, состоялись также обучающие семинары. Обмен опытом и стажировками - один из моментов новых переговоров.
По результатам Первого белорусско-узбекского форума подписаны контракты в области деревообработки и легкой промышленности. 14 меморандумов и соглашений, включая договоренность о создании совместного кожевенно-обувного производства. Сегодня - серьезная заинтересованность в области сельского хозяйства, сферы услуг, медицины, фармацевтики, химической и легкой промышленности.
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