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Узнали, на сколько процентов вырос ВВП Беларуси в январе - сентябре

ВВП Беларуси за 9 месяцев 2024 года вырос на 4,5 %.

Наша экономика устойчиво работает в условиях санкций и показывает рост. Ну а сохранится ли такая динамика дальше?

Об этом говорят участники международной конференции. Ее организовал Научно-исследовательский институт при Минэкономики (подробности в видео).

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