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Узнали, на сколько процентов вырос ВВП Беларуси в январе - сентябре
ВВП Беларуси за 9 месяцев 2024 года вырос на 4,5 %.
Наша экономика устойчиво работает в условиях санкций и показывает рост. Ну а сохранится ли такая динамика дальше?
Об этом говорят участники международной конференции. Ее организовал Научно-исследовательский институт при Минэкономики (подробности в видео).
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