Есть много оценок от различных организаций, во сколько глобальное потепление обходится экономике.

Чтобы удержать рост температуры в пределах 1,5-2 градусов и достичь углеродной нейтральности к середине века, нужно в ближайшие 5 лет сократить выбросы парниковых газов на 25-50 %.