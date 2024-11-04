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Узнали, во сколько глобальное потепление обходится мировой экономике
Есть много оценок от различных организаций, во сколько глобальное потепление обходится экономике.
Например, Всемирный экономический форум подсчитал, что каждый час финансовая система теряет из-за потепления 16 млн долларов.
Чтобы удержать рост температуры в пределах 1,5-2 градусов и достичь углеродной нейтральности к середине века, нужно в ближайшие 5 лет сократить выбросы парниковых газов на 25-50 %.
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