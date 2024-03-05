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Узнали, когда на территории "Горизонта" планируют создать инновационное производство

Инновационное производство планируют создать на территории "Горизонта" к 2025 году. В этом направлении задействуют пустующие площади холдинга, которые сдавались в аренду. Это главная задача, на которой акцентировал внимание и Президент.

Кроме этого, в прошлом году предприятие увеличило объем производства более чем на 75 %. Свыше 90 % товара реализуется на экспорт.

На базе "Горизонта" успешно функционирует медцентр, сконцентрирован научный потенциал - здесь работают в том числе IT-специалисты, разработчики. Также планомерно повышается локализация производимой телевизионной техники: почти 5 тысяч телевизоров произвели за 2 месяца этого года.

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