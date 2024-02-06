Узнали, когда в Беларуси появится цифровой рубль

Это в первую очередь децентрализация трансграничных платежей. Проблема современного мира, что все трансграничные платежи, все расчеты, скажем проще, между странами идут через банковские системы эмитентов основных валют - доллара, евро. Взаимодействие между блокчейн-системами и системами цифровых валют центральных банков не будет централизованным. Не будет одного или нескольких центров, которые смогут управлять этим процессом.

Михаил Демиденко, замначальника управления Нацбанка Беларуси