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Узнали, когда в Беларуси появится цифровой рубль
Электронные деньги как законное платежное средство. В Беларуси в 2025 году появится свой цифровой рубль.
Изначально технологию запустят в тестовом режиме для расчетов между юрлицами, а после, в 2026-м, к ней могут присоединиться и физлица. Также цифру планируют активно задействовать для трансграничных операций.
У технологии есть и антисанкционная направленность, ведь она позволяет вести расчеты с другими странами, которые развивают собственные цифровые валюты, минуя, например, международную систему СВИФТ.
Это в первую очередь децентрализация трансграничных платежей. Проблема современного мира, что все трансграничные платежи, все расчеты, скажем проще, между странами идут через банковские системы эмитентов основных валют - доллара, евро. Взаимодействие между блокчейн-системами и системами цифровых валют центральных банков не будет централизованным. Не будет одного или нескольких центров, которые смогут управлять этим процессом.
"Эта тенденция в финансовой сфере наблюдается. Даже современные расчеты пытаются проводить уже во многом в национальных валютах, минуя доллар и евро. Поэтому это будет очередной технологический прорыв, который позволит нам проще и легче расплачиваться с нашими торговыми партнерами", - подчеркнул Демиденко.
Цифровой рубль - это третья форма денег, наравне с наличными и безналичными. Она уже активно используется в Китае. К технологии присоединяются и наши партнеры по ЕАЭС - Россия и Казахстан.
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