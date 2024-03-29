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Собрали для вас тройку отраслей с самыми высокими средними зарплатами в Минске

Информация и связь, финансы и страхование, а также научная деятельность - такова тройка отраслей с самыми высокими средними зарплатами в столице. Минск традиционно лидирует в стране по оплате труда, в феврале в экономике были заняты свыше миллиона человека, а средняя начисленная до вычета налогов составила почти 2 770 рублей. Также в первой пятерке указаны такие сферы, как сельское, лесное, рыбное хозяйство и строительство.

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