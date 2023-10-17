Узнали, сколько млн долларов для страны сэкономила БелАЭС

Белорусская атомная электростанция обеспечила снижение валютной нагрузки на экономику страны более чем на 650 млн долларов, сообщил глава Минэнерго. Отметив, что БелАЭС уже внесла ощутимый вклад в укрепление энергетической безопасности нашей страны. С момента включения первого блока в сеть выработано свыше 20 млрд киловатт часов электроэнергии. Второй энергоблок планируют ввести в эксплуатацию до конца года.