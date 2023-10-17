3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Узнали, сколько млн долларов для страны сэкономила БелАЭС
Белорусская атомная электростанция обеспечила снижение валютной нагрузки на экономику страны более чем на 650 млн долларов, сообщил глава Минэнерго. Отметив, что БелАЭС уже внесла ощутимый вклад в укрепление энергетической безопасности нашей страны. С момента включения первого блока в сеть выработано свыше 20 млрд киловатт часов электроэнергии. Второй энергоблок планируют ввести в эксплуатацию до конца года.
Передовые технологии энергетической отрасли и не только представили сегодня в Минске, где открылся крупнейший отраслевой форум EnergyExpo. Старт мероприятия ознаменовали подписанием ряда документов по сотрудничеству между профильными белорусскими и российскими компаниями. Так что процесс создания единого энергорынка России и Беларуси находится в завершающей стадии.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе