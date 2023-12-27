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Узнали, в какой стране самое дорогое новогоднее блюдо

Япония стала страной с самым дорогим новогодним блюдом. Там на праздник обычно готовят гречневую лапшу с бульоном и обжаренными креветками, с грибами и овощами. Одна порция стоит почти 11 долларов.

В то же время самым дешевым зарубежным блюдом стала венгерская традиционная фаршированная капуста со свининой, рисом и салом. Его стоимость - примерно 2,5 доллара.

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