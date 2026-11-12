Рыбная отрасль Беларуси уже перешла за экватор по облову, на складах находится 8 тыс. т продукции, а прогноз на год - получить урожай не ниже уровня 2025 года, когда было добыто 14,4 тыс. т. Об этом рассказал заместитель генерального директора государственного объединения по мелиорации земель, водному и рыбному хозяйству "Белводхоз" Денис Заяц в "Актуальном интервью".

"На складах сейчас находится уже 8 тыс. т. рыбной продукции. Прогноз на этот год: как минимум получить урожай не ниже прошлого года. А в 2025 году страна получила 14,4 тыс. т рыбных ресурсов", - обозначил он.

Как отметил замгендиректора объединения, развиваться отрасль будет комплексно. "Конечно же, в первую очередь мы планируем и дальше поставлять на рынки прудовую рыбу. Это продукт, который должен быть всегда у хозяйки на столе", - подчеркнул Денис Заяц.

quote Помимо этого производим толстолобиков, амуров, щуку, сомов европейских, карасей. Также радуем покупателей осетровыми видами рыб: осетр, стерлядь, белуга, гибриды осетровых видов рыб. Денис Заяц

Также, по его словам, одним из основных направлений является развитие производства ценных видов рыб. "В частности, наращивание объемов радужной форели. Если сегодня мы производим 14,4 тыс. т рыбы в год, то когда будут построены и введены новые комплексы по производству товарной форели, весь объем производства будет свыше 20 тыс. т", - подчеркнул Денис Заяц.

Он рассказал о поставках на внутренний и внешний рынки. "Конечно же, в первую очередь мы поставляем рыбу для отечественного потребителя. Но обрабатываем и заявки Российской Федерации. В этом году на текущий момент на российский рынок уже поставлено 700 т карпа", - сообщил он.

Качество рыбы, по словам Дениса Зайца, зависит от чистоты воды и натуральных кормов. "Наши корма натуральные. Мы не используем никакой химии. Есть Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, которая очень активно развивается не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. И все новые комплексы, которые будут построены, и действующие комплексы свыше чем на 100 % могут быть обеспечены нашими белорусскими кормами. Поэтому за качество будьте спокойны", - отметил он.

В заключение он подчеркнул полносистемный характер отрасли. "Отрадно то, что если мы говорим про нашу традиционную рыбную отрасль, она в основном представлена полносистемными хозяйствами, независимыми от факторов со стороны. Мы сами содержим производителей, получаем икру, получаем личинку и выращиваем рыбу до ее товарных кондиций. Точно такая же тенденция сейчас у нас в производстве ценных видов рыб, где мы не будем зависеть от импортных поставщиков икры и будем получать все свое. Будем получать свою икру, свой посадочный материал, свою товарную рыбу и будем обеспечены своими собственными кормами. Как говорится, от поля до прилавка, так и от икринки до товарной рыбы все будет наше, родное", - заключил Денис Заяц.