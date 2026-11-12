В 2026 году Беларусь планирует получить не менее 14,4 тыс. т рыбы
Рыбная отрасль Беларуси уже перешла за экватор по облову, на складах находится 8 тыс. т продукции, а прогноз на год - получить урожай не ниже уровня 2025 года, когда было добыто 14,4 тыс. т. Об этом рассказал заместитель генерального директора государственного объединения по мелиорации земель, водному и рыбному хозяйству "Белводхоз" Денис Заяц в "Актуальном интервью".
"На складах сейчас находится уже 8 тыс. т. рыбной продукции. Прогноз на этот год: как минимум получить урожай не ниже прошлого года. А в 2025 году страна получила 14,4 тыс. т рыбных ресурсов", - обозначил он.
Как отметил замгендиректора объединения, развиваться отрасль будет комплексно. "Конечно же, в первую очередь мы планируем и дальше поставлять на рынки прудовую рыбу. Это продукт, который должен быть всегда у хозяйки на столе", - подчеркнул Денис Заяц.
Помимо этого производим толстолобиков, амуров, щуку, сомов европейских, карасей. Также радуем покупателей осетровыми видами рыб: осетр, стерлядь, белуга, гибриды осетровых видов рыб.
Также, по его словам, одним из основных направлений является развитие производства ценных видов рыб. "В частности, наращивание объемов радужной форели. Если сегодня мы производим 14,4 тыс. т рыбы в год, то когда будут построены и введены новые комплексы по производству товарной форели, весь объем производства будет свыше 20 тыс. т", - подчеркнул Денис Заяц.
Он рассказал о поставках на внутренний и внешний рынки. "Конечно же, в первую очередь мы поставляем рыбу для отечественного потребителя. Но обрабатываем и заявки Российской Федерации. В этом году на текущий момент на российский рынок уже поставлено 700 т карпа", - сообщил он.
Качество рыбы, по словам Дениса Зайца, зависит от чистоты воды и натуральных кормов. "Наши корма натуральные. Мы не используем никакой химии. Есть Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, которая очень активно развивается не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. И все новые комплексы, которые будут построены, и действующие комплексы свыше чем на 100 % могут быть обеспечены нашими белорусскими кормами. Поэтому за качество будьте спокойны", - отметил он.
В заключение он подчеркнул полносистемный характер отрасли. "Отрадно то, что если мы говорим про нашу традиционную рыбную отрасль, она в основном представлена полносистемными хозяйствами, независимыми от факторов со стороны. Мы сами содержим производителей, получаем икру, получаем личинку и выращиваем рыбу до ее товарных кондиций. Точно такая же тенденция сейчас у нас в производстве ценных видов рыб, где мы не будем зависеть от импортных поставщиков икры и будем получать все свое. Будем получать свою икру, свой посадочный материал, свою товарную рыбу и будем обеспечены своими собственными кормами. Как говорится, от поля до прилавка, так и от икринки до товарной рыбы все будет наше, родное", - заключил Денис Заяц.