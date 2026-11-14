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Соглашение между Правительством Беларуси и Правительством ОАЭ о торговле услугами и осуществлении инвестиций регламентирует ключевые сектора и создает более благоприятные условия для реализации проектов белорусскими компаниями. Об этом подробнее рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ Игорь Белый в "Актуальном интервью".

По его словам, документ охватывает логистику, IT, строительство и инженерные услуги. "Это соглашение регламентировало сектор логистики, информационных технологий, строительства, инженерных услуг. И это помогает нашим компаниям более тесно и быстро реализовывать проекты. Кроме того, в этом соглашении оговорен даже въезд граждан, которые будут участвовать в реализации этих проектов, это тоже необходимая деталь", - отметил посол.

quote Но нельзя говорить отдельно о соглашении по торговле услугами и инвестициям отдельно от второго соглашения - Соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ. Это еще один документ, который в комплексе создает полный пакет условий для развития бизнеса. Игорь Белый

Он озвучил ожидаемые результаты от реализации соглашений. "От реализации соглашения по услугам мы ждем увеличения товарооборота услуг примерно на 50-60 %. Если мы говорим о товарах, то в течение шести лет мы ожидаем, что средневзвешенная ставка для белорусских товаров снизится с 4,7 % до нуля. Может, кто-нибудь скажет, что 4,7 % - это ничто, но эмиратский рынок очень конкурентный. Здесь, наверное, присутствуют все компании, которые занимаются внешней торговлей. Поэтому вроде бы небольшое послабление, облегчение для наших компаний - это весьма существенный шанс, чтобы выйти на этот рынок", - подчеркнул посол.

Игорь Белый также рассказал о работе с Белорусской универсальной товарной биржей. "Мы договорились упростить процедуру аккредитации эмиратских компаний. Сейчас она делается по оперативному взаимодействию посольства с биржей не более трех дней, и мы уже получили существенные результаты. За все время там зарегистрировано 55 эмиратских компаний. В текущем году добавилось 10 новых. И через эти компании в текущем году прошли закупки более чем на 1 млн долларов", - заключил он.

Таким образом, по оценке Игоря Белого, соглашение с ОАЭ в комплексе с другими документами открывает белорусским компаниям дополнительные возможности на конкурентном эмиратском рынке.