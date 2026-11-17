Как отметили в Миноблисполкоме, ключевой драйвер развития экономики центрального региона - инвестиционная активность. Кроме того, промышленные предприятия больше вкладывают средств на приобретение нового оборудования (рост 5 %). А это - технологическая прогрессивность.

Прирост показывает и АПК. Этому способствует высокая результативность сезона: более 3 млн т зерна и более 2 млн т молока.

В 2027 году по программе импортозамещения в Минской области планируют произвести продукции почти на 4 млрд долларов. При этом 60 % этой продукции предназначено для экспорта.

Еще один аспект - реализация средних и крупных инвестпроектов во всех районах, где создаются новые рабочие места.

Ксения Соседчик, председатель комитета экономики Миноблисполкома:

"На следующий год мы планируем освоить около 16 млрд рублей. Предприятия охотно идут за льготными ресурсами. Правительством разработан целый механизм - это региональные инициативы, туристический потенциал, технологическая самодостаточность. Сейчас в Минской области около 106 проектов с общей суммой инвестиций более 3 млрд рублей и созданием более 2,5 тыс. рабочих мест".

Одна из задач для экономики Минской области - выйти в 2027 году на уровень средней заработной платы в 3,4 тыс. рублей. Это будет на 10 % выше, чем ожидается по результатам 2026 года.