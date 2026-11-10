В авангарде регуляторной мысли: зачем Беларусь первой в мире ввела надзор за криптобанками

У большинства людей, да что скрывать, даже у многих экспертов в социальных сетях работа Центрального банка ассоциируется исключительно с наблюдениями специалистов за графиками цен в магазинах и ставкой рефинансирования. И еще курсы валют по утрам на табло выставляют.

Но вся правда в том, что это лишь вершина айсберга, причем самая малая его часть.

Центральный банк - это кредитор последней инстанции. Когда на рынке шторм и все бегут забирать вклады, именно Центробанк должен выдать живые деньги под хороший залог и потушить панику, но настоящая революция функций произошла буквально на наших глазах. В последние 30-40 лет мир финансов усложнился, и центральные банки вынуждены были изобрести совершенно новый инструмент.

Во-первых, в 1989 году Новая Зеландия (страна, которую мы привыкли ассоциировать с овечьей шерстью и съемками "Властелина колец") совершает прорыв в монетарной политике. Резервный банк Новой Зеландии первым в мире внедрил режим инфляционного таргетирования. До этого центробанки пытались вручную удерживать то курс валюты, то объем денежной массы. Новозеландцы поставили другую главную цель - предсказуемый уровень инфляции и управление ожиданиями рынка. Сегодня по этой модели работает большинство центробанков планеты. А Центральные банки начали ассоциироваться только с поддержанием низкой инфляции.

Во-вторых, рубеж 2000-х годов и кризис 2008 года. Стало понятно, что следить отдельно за банками, страховщиками и за биржей больше нельзя. Риски перетекают из одного кармана в другой мгновенно. Так появилась концепция макрорегулятора и макропруденциального надзора, когда Центральный банк отвечает за весь финансовый рынок целиком.

Казалось бы, все велосипеды уже изобретены, но прогресс еще никто не смог остановить, и сегодня в авангарде мировой регуляторной мысли идет Беларусь.

Пока крупнейшие мировые регуляторы годами спорили, что делать с цифровыми активами - то ли запретить их совсем, то ли закрыть глаза и ждать очередного краха криптобиржи, в Беларуси выдали указ № 19 "О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 января 2026 года.

Национальный банк Беларуси стал первым центральным банком в мире, который начал осуществлять полноценный надзор за криптобанками.

Естественно, основная функция Нацбанка Беларусии - поддержание ценовой стабильности, содействие экономическому развитию страны, обеспечение стабильности банковской и платежной систем. Но чем еще занимается Национальный банк? Есть ряд фундаментальных функций, от которых зависит долгосрочная устойчивость страны. Первая функция - управление золотовалютными резервами страны. ЗВР - подушка безопасности страны, и задача Национального банка ее наращивать и обеспечивать надежность хранения.

Уровень ЗВР Беларуси сейчас составляет порядка 14-15 млрд долларов США. Много это или мало? Во-первых, это больше трех месяцев импорта, что соответствует рекомендациям МВФ. Во-вторых, этих денег хватит для выплаты всего краткосрочного внешнего долга страны. Еще даже останется. В отличие от обычного человека, государство не может просто положить миллиарды долларов под матрас, резервами нужно управлять.

Часть из них хранится в физическом монетарном золоте внутри страны. Часть - в ликвидных иностранных активах и валютах.

Вторая функция, которая тесно связана с резервами - обеспечение финансовой стабильности. Экономика - живой организм, в котором постоянно что-то происходит, т.е. меняются мировые цены на сырье, перестраивается логистика. Задача Нацбанка - проводить регулярные стресс-тесты всей системы. Специалисты буквально моделируют сценарий идеального шторма: а что будет с банками, если завтра внешний рынок просядет на 20 %? Хватит ли у них запаса прочности?

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В Нацбанке выявляют узкие горлышки заранее, чтобы ни одно предприятие, ни один вкладчик не почувствовали турбулентности. За счет аккумулирования статистики по банкам, предприятиям реального сектора и данных о доходах населения и их долговой нагрузке эти сценарные расчеты максимально приближены к реальности. Сценарии предполагают самые невероятные события, ведь "черных лебедей" в финансовом мире никто не ждет и не может предугадать, но они всегда прилетают.

Третий элемент защитного контура - контроль исполнения валютного законодательства страны. Деньги, заработанные белорусскими заводами и фабриками на экспорте, должны возвращаться в страну и работать на собственную экономику, а не оседать в мутных офшорных схемах. Нацбанк выстраивает прозрачную систему мониторинга внешнеторговых операций. Он не мешает торговать честному бизнесу со всем миром, не вмешивается в каждую операцию, но четко следит, чтобы валютная выручка своевременно приходила в Беларусь, поддерживая курс национального рубля.

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