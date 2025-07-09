Сбой в системе: у ряда клиентов белорусских банков пропали деньги

"В связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 09.07.2025, могут иметь место отрицательные балансы по карточкам ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк". В настоящее время проводятся работы по устранению данной ситуации, в ближайшее время балансы по карточкам будут урегулированы. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в заявлении.

"С 9 часов утра наблюдается некоторые сбои в работе программно-аппаратного комплекса "Банковского процессингового центра", которые, к сожалению, привели к не очень приятным последствиям для держателей карточек "Беларусбанк", "Белагропромбанк" и "Белинвестбанк". У некоторых держателей карточек этих банков могут быть отрицательные остатки на карточках. Работники и специалисты "Банковского процессингового центра" работают над этой ситуацией. Мы знаем, как ее исправить. Нам нужно некоторое количество времени. Надеемся, что до 14:00 все проблемы будут устранены, и люди увидят на своих карточках реальные остатки", - отметил он.