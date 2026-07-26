В Беларуси АПК формирует 7 % ВВП - какие люди стоят за большими результатами

Убрать урожай вовремя и по погоде - задача, которая стоит сегодня перед всей Беларусью. Кроме того, в текущем сезоне урожайность зернового поля держится на уровне такого же периода прошлого года, однако темпы уборочной кампании выше.

О людях, преданных своему делу, которые стоят за такими показателями, рассказала Елизавета Синяк.

Хозяйство "Василишки" входит в состав Агропромышленного холдинга Управления делами Президента Республики Беларусь. Одно из самых крупных в Гродненской области. На 27 тыс. га трудятся свыше 1,1 тыс. человек: производят свинину, говядину, молоко, выращивают зерновые и сахарную свеклу.

Продукцию поставляют на внешний рынок. Основными партнерами являются Узбекистан, Россия и Казахстан. А на внутреннем рынке заботятся о собственном поголовье, перерабатывают масло семена рапса и подсолнечника.

Антон Бурнос, директор ОАО "Василишки":

"Основной целью было обеспечить животноводство белком. Закупать шрот из Аргентины, Бразилии очень накладно, поэтому решили производить культуру у нас на полях - подсолнечник, рапс. Получаем достойные урожаи. Если углубить переработку, получим дополнительную выручку".

Помимо зерновых и зернобобовых, по его словам, хозяйство занимаемся овощами: выращивают репчатый лук, столовую свеклу, капусту.

В Беларуси агропромышленный комплекс формирует 7 % ВВП страны. Здесь применяют точное земледелие, цифровизацию, ставят рекорды в животноводстве и растениеводстве. По молочной продукции страна находится в десятке мировых экспортеров, по мясной - в топ-15.

В 2025 году Беларусь достигла рекордного объема поставок продовольствия и сельхозсырья - 10 млрд долларов. И сила таких показателей - в людях.

В этом сезоне урожайность зерновых в Беларуси превышает прошлогоднюю по всем показателям. В непредсказуемую погоду, без праздников и выходных аграрии трудятся, чтобы на полках магазинов было изобилие, а на столе у каждого белоруса - ароматный хлеб.