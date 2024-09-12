В Беларуси буден создан региональный офис Женского делового альянса БРИКС

Белорусский союз женщин и Женский деловой альянс БРИКС скрепили подписями меморандум о сотрудничестве. Встречи состоялись на полях еще более крупного события - Евразийского женского форума.

Подписание меморандума с женским деловым альянсом БРИКС - это новая веха для Белорусского союза женщин. И речь не только о расширении границ общения, это еще и новые возможности для бизнеса, обмена опытом, внедрения технологий. Лидер женского движения в Беларуси рассказала о новых возможностях.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "Женский альянс БРИКС ставит глобальные задачи. Они планируют, чтобы в ближайшее время женщин-предпринимателей в странах БРИКС было порядка 50 процентов. Это общая площадка для развития женского бизнеса. Для нас это, безусловно, важно. Россия - председатель БРИКС, и она выступила с инициативой создания офиса на территории Беларуси. Это важно для наших женщин-предпринимателей и для нашей экономки в целом. Таким образом мы получаем доступ к площадке БРИКС, реализуется много программ и проектов".

Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром": "Основной посыл – это выстроить наши цепочки экономических взаимодействий, думать, как развивать женский бизнес. Ведь сегодня мы обсуждаем не только торговлю, а именно интеграцию в промышленности".

Надежда Лазаревич, первый зампредседателя Мингорисполкома: "По каждой теме мы можем рассказать, что в нашей стране выстроена та система, которая позволяет нашим женщинам развиваться в различных сферах".