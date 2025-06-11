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В Беларуси будут действовать новые правила в игорном бизнесе
В игорном бизнесе будут действовать новые правила. Опубликован указ главы государства.
Согласно документу компании, которые содержат онлайн-казино, должны перестроиться к 1 июля 2027 года. В противном случае онлайн-казино будет считаться нелегальным. Протокол на соответствие требованиям определит правительство.
Новый указ меняет механизм идентификации участников азартных игр. Они смогут регистрироваться в онлайн-казино только при личном посещении реального игорного заведения или через видеосеанс в интернете.
Можно будет иметь только один игровой аккаунт. Запрещено участвовать в азартной игре по указанию третьих лиц.
Еще одно новшество в том, что казино не смогут предоставлять клиентам электронные карты, деньги и иные средства расчета, если у игроков нет нужной суммы.