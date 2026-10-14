В Беларуси до конца 2026 года могут ввести обязательную сертификацию гостиниц

До конца 2026 года в Беларуси может быть подписан указ об обязательной сертификации гостиниц. Проект документа согласован и находится в правительстве.

Предусматривается, что крупные отели (с номерным фондом более 70) должны будут пройти сертификацию до января 2028 года, а гостиницы с меньшим количеством мест - до начала 2029-го.

В настоящее время в Беларуси работают около 600 гостиниц, из которых официальную сертификацию прошли только 90.

Пятизвездочных отелей в стране сегодня 5, уровня четыре звезды - 10, три звезды - у 44-х отелей.