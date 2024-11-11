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В Беларуси досрочно выплатят пенсии и пособия за 7 января. Когда можно получить деньги?

В Беларуси досрочно выплатят пенсии и пособия за 7 января 2025 года.

Получить деньги в объектах почтовой связи всех областей Беларуси и Минска можно уже с 4 января. В отделениях почты в Гомеле и Гродно пенсии и пособия выплатят 6 января.

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