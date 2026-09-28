В Беларуси готовы решения о регистрации первых двух криптобанков

Подготовлены решения о регистрации двух первых криптобанков. Об этом 28 сентября заявил премьер-министр Александр Турчин на заседании наблюдательного совета ПВТ.

Указ о криптобанках Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в начале 2026-го. На протяжении более чем полугода Парк высоких технологий и Нацбанк вели совместную работу над запуском этой ниши рынка.

На сегодня вся правовая база создана, со стороны ПВТ необходимые решения приняты, теперь слово за Нацбанком. После одобрения регулятора, криптобанки смогут начать полноценную работу.

Дмитрий Калечиц, первый замначальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ:

"Базовая вещь - это совмещение классических банковских операций и операций с криптовалютой. Эта грань, которая сейчас есть между классическим финансовым бизнесом и криптобизнесом, будет уменьшаться. Мы видим, что происходит и в мире: происходит постепенно интеграция различных сегментов финансового рынка, в том числе интеграция криптоинструментов в работу наших классических финансовых посредников".

Криптобанку для работы нужно получить "двойную лицензию" - разрешение ПВТ и включение в реестр Нацбанка. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность активов.