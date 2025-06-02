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В Беларуси изменены условия господдержки при строительстве жилья
Со стартом лета в Беларуси вступили в силу важные корректировки в порядок строительства и кредитования жилья.
Запущен новый механизм госзаказа. Он затрагивает не всех белорусов, лишь нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение господдержки. Cтроить жилье по госзаказу будут единые государственные заказчики (УКСы), а также иные госорганизации. Привлекать средства граждан на этапе строительства не будут - людям предложат уже готовое жилье.
Проще говоря, для нуждающихся уходит в прошлое долевое строительство - соответственно, льготный кредит предоставят на покупку квартиры. При этом долевка останется для коммерческих объектов.
Из других новаций - жители небольших городов вместо субсидий на погашение коммерческих кредитов смогут получать льготные займы.