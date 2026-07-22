В Беларуси к новому учебному году запланировано около 250 школьных ярмарок

Около 250 школьных ярмарок запланировано в Беларуси к новому учебному году. Акцент на отечественные товары. В ассортименте около 95 % от белорусских производителей.

Как сообщил МАРТ, завышения цен не наблюдается.

Цены и ассортимент

Для тех, кто хочет избежать августовского ажиотажа или просто присмотреться к ассортименту школьных товаров, одежда делового стиля, рюкзаки и канцелярия уже в продаже. Открыты дополнительные секции, организованы уголки для первоклассников. Около 250 ярмарок будут работать по всей стране. В Минске товары можно приобрести в крупных универмагах. Торговые объекты предлагают покупателям бесплатную подгонку школьной одежды, а также скидки от 15 до 35 %. Стоимость комплекта варьируется. Для школьников, например, младших классов комплект одежды и обуви для мальчика - от 300 рублей, для девочки - от 200.

Татьяна Гарбацевич, заведующая секцией "Товары для детей" ТД "На Немиге":

"В этот школьный сезон в наш ТД "На Немиге" поступило более 200 моделей школьной одежды, из которых 95 % отечественного производства. Представлено очень много моделей обуви (более 100) в разной цветовой гамме, но в основном, конечно, деловой стиль, это будет или черный, или синий. Блузки и сорочки в основном в трех цветах, это будет белый, черный и голубой".

Школьные базары в столичном регионе начнут работать с середины августа. В целом по стране районные тематические ярмарки будут проходить каждые выходные до сентября.

Кроме того, единовременная материальная помощь предоставляется многодетным семьям. На каждого школьника - 30 % бюджета прожиточного минимума. Адресная социальная помощь может быть оказана по месту работы в соответствии с коллективными договорами, также предоставляется малообеспеченным семьям. Размер выплат определяется районными комиссиями индивидуально.