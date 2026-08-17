В Беларуси хотят сделать обязательным присвоение звезд гостиницам

Для белорусских отелей могут ввести обязательную сертификацию по пятизвездочной системе. Сейчас она проводится добровольно, заявили в Национальном агентстве по туризму.

Так намерены повысить привлекательность белорусских гостиниц и в целом туристический потенциал. Базовые требования, которые хотят закрепить законодательно, будут включать наличие в гостинице воды, интернета, телевизора и других необходимых удобств.

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