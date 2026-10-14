В Беларуси лимит подарков без подоходного налога могут увеличить до 6,5 тыс. рублей

По закону белорусы в 2026 году могли получить в виде подарка от друзей, знакомых или дальних родственников внутри страны 6 тыс. рублей без уплаты подоходного налога. Еще столько же можно получить и от друзей из-за границы.

Согласно проекту изменений в Налоговый кодекс в 2027 году эти суммы могут измениться. Предлагается увеличить эти суммы до более чем 6,5 тыс. рублей в год.

Как и ранее, лимит распространяется на всех отправителей, а не на каждого по отдельности. С суммы превышения нужно будет уплатить подоходный налог по ставке 13 %.