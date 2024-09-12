В Беларуси может вырасти налог на первую квартиру

В Беларуси с 2025 года может вырасти налог на первую квартиру. Это предусматривают изменения в Налоговый кодекс.



С января стоимость квадратных метров для расчета этого налога предлагают увеличить более чем на 5 %. Этот сбор зависит от площади квартиры и высчитывается по ставке 0,1 % от стоимости квадратного метра.



Но общая сумма, конечно же, зависит от региона. Если изменения будут приняты, то, к примеру, в Минске размер расчетной стоимости квадратного метра может превысить 1 тыс. рублей.



Кроме того, среди предложенных новаций и налогообложение физлиц, торгующих криптовалютами.