В Беларуси началась массовая уборка кукурузы на зерно

Уборку кукурузы на зерно начали во всех регионах Беларуси. На полях сельхозпредприятий, где культура достигла оптимальной спелости, идет массовая жатва. В первую очередь это Брестская и Гомельская области. Общий намолот - более 100 тыс. т зерна кукурузы с урожайностью 66 ц/га.

В агрокалендаре также - сев озимых зерновых, сбор овощного урожая и заготовка кормов. Одна из ключевых задач белорусских аграриев - уборка кукурузы на силос. Планируется заготовить более 3,5 млн т полезных кормов. Это резерв для молочно-товарных комплексов центрального региона. Силос - главный источник энергии и витаминов для качественного рациона животных.

На полях филиала "Правда-Агро" Дзержинского района под выращивание янтарной культуры отведено 1,5 тыс. га. Из них 500 га кукурузы дозревает на зерно.